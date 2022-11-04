О нас

Правительство Нидерландов принесет извинения за эпоху рабства

Правительство Нидерландов принесет извинения за эпоху рабства Кабинет министров Нидерландов принесет свои извинения за связь в прошлом с рабством.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 07:08
Правительство Нидерландов принесет извинения за эпоху рабства

Кабинет министров Нидерландов принесет свои извинения за связь в прошлом с рабством.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал RTL.

По его данным, это произойдет в декабре. На этом фоне власти выделят 200 млн евро фонду, который реализует проекты в сфере повышения осведомленности о связанном с рабством прошлом. Еще 27 млн евро будет выделено на проект по созданию музея, посвященного рабству.

Слухи о том, что правительство Нидерландов принесет извинения за рабство, ходят уже давно. Ранее к подобным действиям призвал парламент страны. В июне на празднованиях дня отмены рабства в бывших голландских колониях, называемого Кети-Коти, кабинет воздержался от того, чтобы официально принести извинения. Согласно источникам телеканала, министры посчитали, что время для этого было неподходящее из-за протестов, связанных с азотной политикой, направленной на сокращение выбросов, и снижением покупательной способности населения из-за боевых действий в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
28 октября 2022 г. 09:52
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
29 октября 2022 г. 05:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi