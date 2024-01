Правительство Мьянмы утвердило финальный план проведения выборов в парламент

Правительство Мьянмы утвердило последний пункт дорожной карты для организации всеобщих парламентских выборов в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Global New Light of Myanmar со слов премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.

"Правительство утвердило последний пункт дорожной карты, в соответствии с которым будет проведена работа по обеспечению достоверности и справедливости всеобщих выборов, чтобы предотвратить утерю [избирательных] прав имеющими право голоса избирателями. После снятия режима чрезвычайного положения будут проведены свободные и справедливые многопартийные демократические выборы, и государственные обязанности будут переданы избранному правительству", - сказал он.

Мин Аун Хлайн подчеркнул, что "вооруженные столкновения в стране происходят из-за попыток решить политические проблемы террористическими способами". По его словам, вооруженные силы республики в связи с этим сотрудничают с полицией Мьянмы с целью пресечения террористической деятельности этнических вооруженных группировок.