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Правительство Мьянмы утвердило финальный план проведения выборов в парламент

Правительство Мьянмы утвердило финальный план проведения выборов в парламент Правительство Мьянмы утвердило последний пункт дорожной карты для организации всеобщих парламентских выборов в стране.
Другие страны
7 января 2024 г. 11:03
Правительство Мьянмы утвердило финальный план проведения выборов в парламент

Правительство Мьянмы утвердило последний пункт дорожной карты для организации всеобщих парламентских выборов в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Global New Light of Myanmar со слов премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.

"Правительство утвердило последний пункт дорожной карты, в соответствии с которым будет проведена работа по обеспечению достоверности и справедливости всеобщих выборов, чтобы предотвратить утерю [избирательных] прав имеющими право голоса избирателями. После снятия режима чрезвычайного положения будут проведены свободные и справедливые многопартийные демократические выборы, и государственные обязанности будут переданы избранному правительству", - сказал он.

Мин Аун Хлайн подчеркнул, что "вооруженные столкновения в стране происходят из-за попыток решить политические проблемы террористическими способами". По его словам, вооруженные силы республики в связи с этим сотрудничают с полицией Мьянмы с целью пресечения террористической деятельности этнических вооруженных группировок.

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Версия на английском языке Myanmar gov’t approves final plan for parliamentary elections

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