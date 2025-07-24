Правительство может получить долю в "Электрических сетях Армении"

Власти Армении могут назначить консорциальное управление "Электрическими сетями Армении" (ЭСА) или рассмотреть вопрос получения доли в компании.

Власти Армении могут назначить консорциальное управление "Электрическими сетями Армении" (ЭСА) или рассмотреть вопрос получения доли в компании.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам глава комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Месроп Месропян.

По его словам, комиссия должна рассмотреть обращение Министерства территориального управления и инфраструктуры, которое заявило о нарушениях в работе ЭСА.

Для этого власти назначили в компании временного управляющего. Для проведения проверки необходимо три месяца (срок могут продлить еще на месяц). Если наличие нарушений докажут, то он продолжит свою работу.

"До тех пор, пока государство не определит свои дальнейшие шаги относительно того, как поступить с этой компанией: объявляется ли новый тендер, объявляется ли консорциумное управление, получает ли государство долю", — сказал он.

Арестованный в Ереване российский предприниматель Самвел Карапетян и его семья выиграли срочное арбитражное дело, инициированное ими против правительства Армении по "Электрическим сетям Армении".