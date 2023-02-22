О нас

Правительство Молдовы утвердило регламент полетов воздушных шаров над страной

Правительство Молдовы утвердило регламент полетов воздушных шаров над страной Правительство Молдовы в среду утвердило решение, предусматривающее выдачу лицензий летным экипажам воздушных шаров, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 20:59
Правительство Молдовы утвердило регламент полетов воздушных шаров над страной

Правительство Молдовы в среду утвердило решение, предусматривающее выдачу лицензий летным экипажам воздушных шаров, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Правительство утвердило решение, предусматривающее выдачу лицензий летным экипажам воздушных шаров и транспозицию в национальное законодательство регламента ЕС, устанавливающего правила их эксплуатации. При реализации проекта будет создана упрощенная нормативная база, соразмерная рискам и сложности воздушных операций", - говорится в документе на сайте кабинета министров. Отныне план полета воздушного шара необходимо будет отправлять в службу контроля.

На прошлой неделе власти Молдовы закрывали воздушное пространство из-за неопознанного объекта. В соседней Румынии в воздух поднимали истребители, но летчики не смогли найти цель. На следующий день в Киеве заявили о попытке сбить воздушные шары, один из которых якобы и пролетел над Молдовой.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi