Правительство Молдовы утвердило регламент полетов воздушных шаров над страной

Правительство Молдовы в среду утвердило решение, предусматривающее выдачу лицензий летным экипажам воздушных шаров, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Правительство Молдовы в среду утвердило решение, предусматривающее выдачу лицензий летным экипажам воздушных шаров, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Правительство утвердило решение, предусматривающее выдачу лицензий летным экипажам воздушных шаров и транспозицию в национальное законодательство регламента ЕС, устанавливающего правила их эксплуатации. При реализации проекта будет создана упрощенная нормативная база, соразмерная рискам и сложности воздушных операций", - говорится в документе на сайте кабинета министров. Отныне план полета воздушного шара необходимо будет отправлять в службу контроля.

На прошлой неделе власти Молдовы закрывали воздушное пространство из-за неопознанного объекта. В соседней Румынии в воздух поднимали истребители, но летчики не смогли найти цель. На следующий день в Киеве заявили о попытке сбить воздушные шары, один из которых якобы и пролетел над Молдовой.