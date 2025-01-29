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Правительство Молдовы утвердило индивидуальную программу партнерства с НАТО до 2029 года

Правительство Молдовы утвердило индивидуальную программу партнерства с НАТО до 2029 года Правительство Молдовы утвердило индивидуальную программу партнерства Молдова-НАТО (ITPP) на 2025-2028 годы.
Другие страны
29 января 2025 г. 15:06
Правительство Молдовы утвердило индивидуальную программу партнерства с НАТО до 2029 года

Правительство Молдовы утвердило индивидуальную программу партнерства с НАТО (ITPP) на 2025-2028 годы.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

"Молдова должна быть готова к предотвращению и противодействию гибридным вызовам посредством комплексного подхода на национальном уровне. Также Молдова и НАТО расширят свое сотрудничество в борьбе с общими вызовами безопасности", - заявил вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, говоря о стратегических целях документа.

Представляя программу на заседании правительства, он заявил, что документом предусмотрено достижение ряда стратегических целей: углубление политического диалога и практического сотрудничества в целях повышения уровня информированности и осведомленности о ситуации в области безопасности.

Молдова внедрит евроатлантические стандарты в своих институтах обороны и безопасности, укрепит свой оборонный потенциал и повысит оперативную совместимость с партнерами и союзниками по НАТО.

Попшой особо подчеркнул, что "реализация программы полностью соответствует нейтральному статусу Молдовы".

ITPP - это новый формат взаимоотношений Молдовы и НАТО, к которому стороны переходят с 2025 года. До этого сотрудничество осуществлялось на основании Индивидуального план партнерства (IPAP) с НАТО.

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