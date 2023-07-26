Правительство Молдовы предложило продлить режим ЧП с начала августа

В Молдове режим чрезвычайного положения могут продлить еще на 60 дней.

В Молдове режим чрезвычайного положения могут продлить еще на 60 дней.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, с таким предложением правительство Молдовы обратилось к парламенту страны в среду.

Предлагается продлить режим ЧП с 3 августа. Окончательное решение предстоит принять парламенту, очередное заседание которого намечено на 31 июля.

В прошлый раз законодательный форум продлил режим ЧП в стране на заседании 26 мая, оно действовало 60 дней, с 4 июня.

Впервые в Молдове ввели режим чрезвычайного положения три года назад из-за коронавируса. С 16 мая 2020 года на смену режиму чрезвычайного положения в Молдове пришел режим ЧП в области здравоохранения, который продлился до 16 апреля 2022 года.

В январе прошлого года вступило в силу ЧП области энергетики. 24 февраля 2022 года парламент объявил о введении в республике режима чрезвычайного положения "в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности" на 60 дней. Впоследствии этот режим неоднократно продлевался.