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Правительство Молдовы предложило продлить режим ЧП с начала августа

Правительство Молдовы предложило продлить режим ЧП с начала августа В Молдове режим чрезвычайного положения могут продлить еще на 60 дней.
Другие страны
26 июля 2023 г. 12:34
Правительство Молдовы предложило продлить режим ЧП с начала августа

В Молдове режим чрезвычайного положения могут продлить еще на 60 дней.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, с таким предложением правительство Молдовы обратилось к парламенту страны в среду.

Предлагается продлить режим ЧП с 3 августа. Окончательное решение предстоит принять парламенту, очередное заседание которого намечено на 31 июля.

В прошлый раз законодательный форум продлил режим ЧП в стране на заседании 26 мая, оно действовало 60 дней, с 4 июня.

Впервые в Молдове ввели режим чрезвычайного положения три года назад из-за коронавируса. С 16 мая 2020 года на смену режиму чрезвычайного положения в Молдове пришел режим ЧП в области здравоохранения, который продлился до 16 апреля 2022 года.

В январе прошлого года вступило в силу ЧП области энергетики. 24 февраля 2022 года парламент объявил о введении в республике режима чрезвычайного положения "в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности" на 60 дней. Впоследствии этот режим неоднократно продлевался.

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Версия на английском языке Moldovan government proposes to extend state of emergency

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