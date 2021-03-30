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Правительство Молдовы попросило парламент ввести режим ЧП

Правительство Молдовы попросило парламент ввести режим ЧП Правительство Молдовы рекомендовало парламенту ввести в стране чрезвычайное положение в связи с произошедшим за последние недели всплеском заражений коронавирусом и ростом числа летальных исходов.
Другие страны
30 марта 2021 г. 20:47
Правительство Молдовы попросило парламент ввести режим ЧП

Правительство Молдовы рекомендовало парламенту ввести в стране чрезвычайное положение в связи с произошедшим за последние недели всплеском заражений коронавирусом и ростом числа летальных исходов.

Как передает Report, такое решение было одобрено во вторник на заседании кабинета министров, которое транслировала в Facebook пресс-служба кабинета министров.

"Правительство одобрило рекомендации Национальной чрезвычайной комиссии ввести режим чрезвычайного положения. Они будут направлены в парламент, который должен будет принять окончательное решение и определить, на какой период вводить режим ЧП", - отметил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

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