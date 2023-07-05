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Правительство Молдовы денонсировало два соглашения в рамках СНГ

Правительство Молдовы денонсировало два соглашения в рамках СНГ Правительство Молдовы приняло решение денонсировать подписанные в рамках СНГ соглашения о технических барьерах в зоне свободной торговли, а также о защите прав потребителей.
Другие страны
5 июля 2023 г. 12:26
Правительство Молдовы денонсировало два соглашения в рамках СНГ

Правительство Молдовы приняло решение денонсировать подписанные в рамках СНГ соглашения о технических барьерах в зоне свободной торговли, а также о защите прав потребителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение принято на заседании, которое в прямом эфире транслировалось по телевидению.

Ранее глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации нескольких соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики.

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