Правительство Молдовы денонсировало два соглашения в рамках СНГ

Правительство Молдовы приняло решение денонсировать подписанные в рамках СНГ соглашения о технических барьерах в зоне свободной торговли, а также о защите прав потребителей.

Правительство Молдовы приняло решение денонсировать подписанные в рамках СНГ соглашения о технических барьерах в зоне свободной торговли, а также о защите прав потребителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение принято на заседании, которое в прямом эфире транслировалось по телевидению.

Ранее глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации нескольких соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики.