Правительство Литвы вслед за премьером ушло в отставку

Правительство Литвы сообщило президенту страны о сложении полномочий. Решение об этом кабмин принял на специальном заседании, которое было созвано после известий об отставке премьера Гинтаутаса Палуцкаса.

Правительство Литвы сообщило президенту страны о сложении полномочий. Решение об этом кабмин принял на специальном заседании, которое было созвано после известий об отставке премьера Гинтаутаса Палуцкаса.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина Литвы.

"Об отставке было официально объявлено на заседании правительства в понедельник", - сказано в сообщении.

В соответствии со статьей 9 закона о правительстве, кабмин Литвы должен сложить полномочия в случае отставки премьер-министра. Отставка правительства принимается президентом республики.