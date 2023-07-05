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Правительство Литвы утвердило план прикрытия границы в условиях новых угроз

Правительство Литвы утвердило план прикрытия границы в условиях новых угроз План по прикрытию границы Литвы, предусматривающий привлечение армии и адаптированный к новым угрозам, утвердило в среду на своем заседании правительство балтийской республики.
Другие страны
5 июля 2023 г. 18:37
Правительство Литвы утвердило план прикрытия границы в условиях новых угроз

План по прикрытию границы Литвы, предусматривающий привлечение армии и адаптированный к новым угрозам, утвердило в среду на своем заседании правительство балтийской республики.

Как передает Report, об этом кабмин сообщил на своем сайте.

"План предоставляет дополнительные возможности более гибко реагировать на изменение ситуации, предусмотреть условия дислокации на границе армии и добровольческих подразделений. Он позволяет избежать дополнительных согласований и автоматически запускать механизм этих мер", - говорится в сообщении.

План содержит порядок действий при введении усиленного режима охраны государственной границы, часть которой является внешней границей Евросоюза. В настоящее время власти Литвы проявляют тревогу в связи с возможностью проникновения в страну бойцов ЧВК "Вагнер". Президент Гитанас Науседа считает, что они могут попытаться попасть в Литву под видом мигрантов.

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