О нас

Правительство Литвы решило с 18 августа закрыть 2 КПП на границе с Беларусью

Правительство Литвы решило с 18 августа закрыть 2 КПП на границе с Беларусью Правительство Литвы временно приостанавливает работу ​​двух из шести пунктов пограничного контроля на литовско-белорусской границе с 18 августа. Данное предложение Минтранса было одобрено правительством на заседании в среду.
Другие страны
16 августа 2023 г. 16:14
Правительство Литвы решило с 18 августа закрыть 2 КПП на границе с Беларусью

Правительство Литвы временно приостанавливает работу ​​двух из шести пунктов пограничного контроля на литовско-белорусской границе с 18 августа. Данное предложение Минтранса было одобрено правительством на заседании в среду.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства республики, решение было принято для снижения угрозы на границе с Беларусью.

Закрыты будут пункты пропуска "Шумскас" ("Лоша" в Беларуси) и "Тверячюс" ("Видзы"). Эти пункты пропуска используются для пропуска легковых автомобилей, также через "Тверячюс" проходят порожние грузовики.

В министерстве транспорта и коммуникаций Литвы сообщили, что потоки будут направлены через крупнейший пограничный контрольно-пропускной пункт "Мядининкай" ("Каменный Лог").

Между тем, в Госпогранкомитете Беларуси заявили о том, что решение литовских властей закрыть с 18 августа два КПП является очередным недружественным шагом.

"Литовская сторона обосновала свое намерение якобы угрозой безопасности, в том числе присутствием ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси. Вместе с тем, официальная озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения", - отметили в погранкомитете.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lithuania to temporarily close two checkpoints with Belarus
Версия на азербайджанском языке Litva Belarusla sərhəddə 2 sərhəd-nəzarət məntəqəsini bağlayacaq

Экслюзивные новости

В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53
Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi