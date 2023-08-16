Правительство Литвы решило с 18 августа закрыть 2 КПП на границе с Беларусью

Правительство Литвы временно приостанавливает работу ​​двух из шести пунктов пограничного контроля на литовско-белорусской границе с 18 августа. Данное предложение Минтранса было одобрено правительством на заседании в среду.

Правительство Литвы временно приостанавливает работу ​​двух из шести пунктов пограничного контроля на литовско-белорусской границе с 18 августа. Данное предложение Минтранса было одобрено правительством на заседании в среду.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства республики, решение было принято для снижения угрозы на границе с Беларусью.

Закрыты будут пункты пропуска "Шумскас" ("Лоша" в Беларуси) и "Тверячюс" ("Видзы"). Эти пункты пропуска используются для пропуска легковых автомобилей, также через "Тверячюс" проходят порожние грузовики.

В министерстве транспорта и коммуникаций Литвы сообщили, что потоки будут направлены через крупнейший пограничный контрольно-пропускной пункт "Мядининкай" ("Каменный Лог").

Между тем, в Госпогранкомитете Беларуси заявили о том, что решение литовских властей закрыть с 18 августа два КПП является очередным недружественным шагом.

"Литовская сторона обосновала свое намерение якобы угрозой безопасности, в том числе присутствием ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси. Вместе с тем, официальная озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения", - отметили в погранкомитете.