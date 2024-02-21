Правительство Литвы одобрило закрытие двух КПП на границе с Беларусью

С 1 марта Литва закроет на границе с Беларусью два контрольно-пропускных пункта (КПП) Райгардас и Лаворишкес.

С 1 марта Литва закроет на границе с Беларусью два контрольно-пропускных пункта (КПП) Райгардас и Лаворишкес.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Через данные пункты пропуска не смогут перемещаться ни пешеходы, ни транспортные средства. Также с весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов через КПП в Медининкай и Шальчининкай.

Сообщается, что правительство Литвы одобрило предложение МВД страны о прекращении движения через указанные КПП. МВД также выступил за ограничение движения пассажиров поездов, которые следуют через железнодорожный пропускной пункт в Кяне на границе с Беларусью. Кроме того, ведомство предложило в 2 раза сократить количество рейсовых автобусов, курсирующих через границу.