О нас

Правительство Литвы одобрило закрытие двух КПП на границе с Беларусью

Правительство Литвы одобрило закрытие двух КПП на границе с Беларусью С 1 марта Литва закроет на границе с Беларусью два контрольно-пропускных пункта (КПП) Райгардас и Лаворишкес.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 16:45
Правительство Литвы одобрило закрытие двух КПП на границе с Беларусью

С 1 марта Литва закроет на границе с Беларусью два контрольно-пропускных пункта (КПП) Райгардас и Лаворишкес.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Через данные пункты пропуска не смогут перемещаться ни пешеходы, ни транспортные средства. Также с весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов через КПП в Медининкай и Шальчининкай.

Сообщается, что правительство Литвы одобрило предложение МВД страны о прекращении движения через указанные КПП. МВД также выступил за ограничение движения пассажиров поездов, которые следуют через железнодорожный пропускной пункт в Кяне на границе с Беларусью. Кроме того, ведомство предложило в 2 раза сократить количество рейсовых автобусов, курсирующих через границу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lithuania approves closure of 2 checkpoints on border with Belarus

Экслюзивные новости

Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi