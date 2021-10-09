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Правительство Латвии ввело на три месяца в стране режим ЧП

Правительство Латвии ввело на три месяца в стране режим ЧП Режим чрезвычайного положения (ЧП) вводится в Латвии на три месяца для ограничения стремительного распространения коронавируса. Такое решение приняло правительство республики.
Другие страны
9 октября 2021 г. 04:56
Правительство Латвии ввело на три месяца в стране режим ЧП

Режим чрезвычайного положения (ЧП) вводится в Латвии на три месяца для ограничения стремительного распространения коронавируса. Такое решение приняло правительство республики.

Как передает Report со ссылкой наместное агентство LETA, решение о введении в Латвии ЧП в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вступает в силу с 11 октября.

В ходе заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что необходимо выбрать между предложенными Советом по кризисному управлению ограничениями или полным локдауном. "У нас есть два варианта - или пойти этим путем, который обсуждался, или пойти другим путем и закрыть все на какое-то время. Мы хотим дать нашим детям возможность продолжить учиться в школах, мы хотим дать вакцинированным людям возможность продолжать вести нормальную жизнь. Все правила направлены на то, чтобы люди вакцинировались", - указал он.

Утвержденный кабинетом министров пакет антиковидных мер больше всего повлияет на людей без сертификата о вакцинации от COVID-19 или факте перенесенной болезни. Люди, которые не привиты и не переболели ковидом, смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать торговые центры, а люди с ковид-сертификатом смогут посещать и другие места торговли, где должен быть обеспечен контроль посетителей. Во всем госсекторе вакцинация будет обязательной, а к занятым в частном секторе требования прививаться будут расширены. Удаленная работа будет требоваться от всех, для кого она возможна.

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