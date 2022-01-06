О нас
Report Georgia
Аудио новости

Правительство Латвии продлило режим ЧП из-за омикрон-штамма

Правительство Латвии продлило режим ЧП из-за омикрон-штамма Правительство Латвии в четверг на заседании продлило до 28 февраля введенный в стране режим чрезвычайного положения в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.
Другие страны
6 января 2022 г. 20:55

Правительство Латвии в четверг на заседании продлило до 28 февраля введенный в стране режим чрезвычайного положения в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство LETA.

Как указало министерство здравоохранения, выступившее с соответствующим предложением, для предотвращения стремительного распространения инфекции необходимо продолжать уже введенные меры эпидемиологической безопасности, и в настоящее время недопустимо их смягчение.

Омикрон-штамм коронавируса начал быстро распространяться в Евросоюзе в конце 2021 года, и в настоящее время в ЕС каждые два дня количество случаев заболевания удваивается, а в некоторых странах оно уже превысило количество случаев, вызванных дельта-штаммом, отмечает министерство.

Как подчеркнул на заседании кабмина глава Минздрава Даниэльс Павлютс, в Латвии уже началось стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса. Если 4 января в стране было зарегистрировано 917 случаев заболевания, то 5 января - уже 1 419.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi