О нас

Правительство Латвии одобрило передачу Украине 42 БТР Patria

Правительство Латвии одобрило передачу Украине 42 БТР Patria Правительство Латвии одобрило передачу ВСУ 42 бронетранспортеров Patria 6x6 латвийского производства и запасных частей к ним, а также другого оружия и боеприпасов.
Другие страны
1 июля 2025 г. 21:35
Правительство Латвии одобрило передачу Украине 42 БТР Patria

Правительство Латвии одобрило передачу ВСУ 42 бронетранспортеров Patria 6x6 латвийского производства и запасных частей к ним, а также другого оружия и боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в своем аккаунте в соцсети Х.

"Мы продолжаем оказывать Украине необходимую военную поддержку. Правительство одобрило передачу украинским вооруженным силам 42 бронетранспортеров Patria 6x6 латвийского производства и запасных частей к ним, а также другого оружия и боеприпасов", - написал он.

Министр подчеркнул, что Латвия обучит, оснастит и вскоре доставит оборудование. Спрудс отметил, что военная поддержка Украины продолжится и достигнет 0,25% ВВП в 2025 году, а также в 2026 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
26 июня 2025 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi