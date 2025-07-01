Правительство Латвии одобрило передачу Украине 42 БТР Patria

Правительство Латвии одобрило передачу ВСУ 42 бронетранспортеров Patria 6x6 латвийского производства и запасных частей к ним, а также другого оружия и боеприпасов.

Правительство Латвии одобрило передачу ВСУ 42 бронетранспортеров Patria 6x6 латвийского производства и запасных частей к ним, а также другого оружия и боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в своем аккаунте в соцсети Х.

"Мы продолжаем оказывать Украине необходимую военную поддержку. Правительство одобрило передачу украинским вооруженным силам 42 бронетранспортеров Patria 6x6 латвийского производства и запасных частей к ним, а также другого оружия и боеприпасов", - написал он.

Министр подчеркнул, что Латвия обучит, оснастит и вскоре доставит оборудование. Спрудс отметил, что военная поддержка Украины продолжится и достигнет 0,25% ВВП в 2025 году, а также в 2026 году.