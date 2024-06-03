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Правительство консерваторов Британии намерено начать высылать нелегалов в Руанду

Правительство консерваторов Британии намерено начать высылать нелегалов в Руанду Первый рейс с нелегальным мигрантами из Великобритании в Руанду должен отправиться 23 июля.
Другие страны
3 июня 2024 г. 16:28
Правительство консерваторов Британии намерено начать высылать нелегалов в Руанду

Первый рейс с нелегальным мигрантами из Великобритании в Руанду должен отправиться 23 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

В заявлении представляющих правительство юристов, которое попало в распоряжение агентства отмечается, что власти намерены "начать осуществлять депортацию при помощи авиарейса в Руанду 23 июля 2024 года (и не ранее)". Заявление было передано в Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне в рамках рассмотрения иска одной благотворительной организации, которая оспаривает планы властей высылать нелегалов в африканскую страну.

Для того чтобы рейс отправился, требуется, чтобы правящая Консервативная партия победила на парламентских выборах, назначенных на 4 июля. Оппозиционная Лейбористская партия, которую все опросы общественного мнения называют явным фаворитом на выборах, выступает против плана тори. Лейбористы вместо отправки нелегалов в Руанду для разрешения миграционного кризиса предлагают укрепить взаимодействие с европейскими странами, особенно с Францией, по вопросу обмена разведданными в режиме реального времени и заключить соглашения о реадмиссии.

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Версия на английском языке Tories propose Rwandan deportation scheme for undocumented migrants

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