Правительство Колумбии и повстанцы достигли соглашения о деэскалации конфликта

Соглашение о деэскалации конфликта и одностороннем прекращении огня достигнуто по результатам первого раунда переговоров в Каракасе правительственной делегации Колумбии и повстанческой группировки "Вторая Маркеталия".

Соглашение о деэскалации конфликта и одностороннем прекращении огня достигнуто по результатам первого раунда переговоров в Каракасе правительственной делегации Колумбии и повстанческой группировки "Вторая Маркеталия".

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном на странице администрации президента Колумбии в X (ранее Twitter).

"Делегации правительства Колумбии и "Второй Маркеталии" провели первый раунд переговоров в Каракасе, Боливарианской Республики Венесуэла, в период с 24 по 29 июня этого года", - говорится в заявлении. В документе говорится об одностороннем прекращении огня повстанцами и деэскалации конфликта в районах присутствия группировки "Вторая Маркеталия", созданной членами "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), расформированных после подписания мирного соглашения 2016 года.

Повстанческая группировка обязуется также освободить заложников и гарантировать права гражданского населения в районах своего присутствия. "Национальное правительство будет уделять приоритетное внимание комплексной аграрной реформе и программам реституции земель", - говорится в совместном заявлении.

Стороны выразили признательность за поддержку и сопровождение странам гарантам переговоров - Венесуэле, Кубе, Норвегии и обратились к правительству Кубы с просьбой провести в Гаване второй тур переговоров в начале августа.