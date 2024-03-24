Правительство Китая заявило об уверенности в стабильном и уверенном росте экономики

Правительство Китая не сомневается в перспективах устойчивого роста экономики страны.

Правительство Китая не сомневается в перспективах устойчивого роста экономики страны.

Как передает Report , об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на открытии Форума развития Китая в государственной резиденции Дяоюйтай.

"Экономический подъем Китая продолжает консолидироваться и укрепляться, - сказал Ли Цян. - База для долгосрочного улучшения экономики Китая не изменились. Будучи второй по величине экономикой в мире, экономика Китая сформировала стабильные основы с высокой устойчивостью, большим потенциалом и достаточной жизнеспособностью в своем долгосрочном развитии".

Он добавил, что Китай с населением более 1,4 млрд человек располагает сверхкрупным внутренним рынком, при этом "группа людей со средним уровнем дохода постоянно расширяется". "У нас крупнейшая в мире интегрированная транспортная сеть, энергосистема, сеть 5G и другие инфраструктурные сети", - указал Ли Цян.

Глава правительства сказал, что вклад Китая в мировой экономический рост по-прежнему сохраняется на уровне около 30%. "Мы продолжаем сохранять наши позиции крупнейшей страны в мировой торговле товарами", - добавил он. По словам Ли Цяна, торгово-экономические показатели за первые два месяца текущего года указывают на рост экономики.

"Мы активно продвигаем глубокую интеграцию научно-технических инноваций и промышленных нововведений", - сказал глава правительства Китая. За 10 лет доля добавленной стоимости новых технологичных отраслей стратегического характера в ВВП увеличилась с 7,6% до более чем 13%, отметил премьер Госсовета КНР. В 2023 году масштабы цифровой экономики в Китае превысили 50 трлн юаней ($6,9 трлн), сказал Ли Цян. "Ускоренный рост и применение новых технологий не только привели к трансформации и модернизации экономики Китая, но также решительно поддержали глобальное зеленое развитие", - подчеркнул Ли Цян.