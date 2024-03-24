О нас

Правительство Китая заявило об уверенности в стабильном и уверенном росте экономики

Правительство Китая заявило об уверенности в стабильном и уверенном росте экономики Правительство Китая не сомневается в перспективах устойчивого роста экономики страны.
Другие страны
24 марта 2024 г. 07:57
Правительство Китая заявило об уверенности в стабильном и уверенном росте экономики

Правительство Китая не сомневается в перспективах устойчивого роста экономики страны.

Как передает Report, об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на открытии Форума развития Китая в государственной резиденции Дяоюйтай.

"Экономический подъем Китая продолжает консолидироваться и укрепляться, - сказал Ли Цян. - База для долгосрочного улучшения экономики Китая не изменились. Будучи второй по величине экономикой в мире, экономика Китая сформировала стабильные основы с высокой устойчивостью, большим потенциалом и достаточной жизнеспособностью в своем долгосрочном развитии".

Он добавил, что Китай с населением более 1,4 млрд человек располагает сверхкрупным внутренним рынком, при этом "группа людей со средним уровнем дохода постоянно расширяется". "У нас крупнейшая в мире интегрированная транспортная сеть, энергосистема, сеть 5G и другие инфраструктурные сети", - указал Ли Цян.

Глава правительства сказал, что вклад Китая в мировой экономический рост по-прежнему сохраняется на уровне около 30%. "Мы продолжаем сохранять наши позиции крупнейшей страны в мировой торговле товарами", - добавил он. По словам Ли Цяна, торгово-экономические показатели за первые два месяца текущего года указывают на рост экономики.

"Мы активно продвигаем глубокую интеграцию научно-технических инноваций и промышленных нововведений", - сказал глава правительства Китая. За 10 лет доля добавленной стоимости новых технологичных отраслей стратегического характера в ВВП увеличилась с 7,6% до более чем 13%, отметил премьер Госсовета КНР. В 2023 году масштабы цифровой экономики в Китае превысили 50 трлн юаней ($6,9 трлн), сказал Ли Цян. "Ускоренный рост и применение новых технологий не только привели к трансформации и модернизации экономики Китая, но также решительно поддержали глобальное зеленое развитие", - подчеркнул Ли Цян.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

США заявили об уничтожении шести БПЛА хуситов
США заявили об уничтожении шести БПЛА хуситов
24 марта 2024 г. 07:19
Трамп побеждает на праймериз в Луизиане
Трамп побеждает на праймериз в Луизиане
24 марта 2024 г. 06:48
Пеллегрини и Корчок прошли во второй тур выборов президента Словакии
Пеллегрини и Корчок прошли во второй тур выборов президента Словакии
24 марта 2024 г. 05:52
ЦАХАЛ зафиксировал около 50 ракетных запусков ракет из Ливана
ЦАХАЛ зафиксировал около 50 ракетных запусков ракет из Ливана
24 марта 2024 г. 05:16
Небоскреб Бурдж-Халифа подсветили цветами российского флага в память о жертвах теракта
Небоскреб Бурдж-Халифа подсветили цветами российского флага в память о жертвах теракта
24 марта 2024 г. 04:09
На выборах в Словакии побеждает кандидат от правящей коалиции Петер Пеллегрини
На выборах в Словакии побеждает кандидат от правящей коалиции Петер Пеллегрини
24 марта 2024 г. 02:50
В Папуа - Новой Гвинее произошло сильное землетрясение
В Папуа - Новой Гвинее произошло сильное землетрясение
24 марта 2024 г. 01:57
В Сенегале пройдут выборы президента страны
В Сенегале пройдут выборы президента страны
24 марта 2024 г. 01:11
Глава Минфина США посетит Китай в апреле
Глава Минфина США посетит Китай в апреле
23 марта 2024 г. 23:54
Боевики Аш-Шабаб напали на военную базу в Сомали
Боевики "Аш-Шабаб" напали на военную базу в Сомали
23 марта 2024 г. 23:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi