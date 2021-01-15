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Правительство Казахстана сложило полномочия

Правительство Казахстана сложило полномочия Правительство Казахстана во главе с премьер-министром Аскаром Маминым ушло в отставку после выборов в мажилис (нижнюю палату) парламента страны.
Другие страны
15 января 2021 г. 08:54
Правительство Казахстана сложило полномочия

Правительство Казахстана ушло в отставку после выборов в мажилис (нижнюю палату) парламента страны.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на указ главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Согласно законам Казахстана, правительство обязано сложить полномочия перед вновь избранным мажилисом. При этом члены правительства и премьер-министр будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Выборы в мажилис прошли в Казахстане 10 января. По данным Центральной избирательной комиссии с результатом 71,09% одержала победу партия "Нур Отан" (Свет Отечества), возглавляемая бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. В парламент также прошли Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (10,95% голосов) и Народная партия Казахстана (9,10% голосов).

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