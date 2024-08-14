Правительство Йемена призвало ООН перевести штаб-квартиры из Саны в Аден

Правительство Йемена призвало ООН перевести штаб-квартиры своих организаций из Саны в Аден в связи с последним нападением сторонников "Ансар Аллах" (хуситов) на страновой офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Правительство Йемена призвало ООН перевести штаб-квартиры своих организаций из Саны в Аден в связи с последним нападением сторонников "Ансар Аллах" (хуситов) на страновой офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в соцсетях написал министр информации Йемена Муаммар Аль-Ирани.

"Миссия ООН и все принадлежащие ей организации могут перенести свои представительства незамедлительно во временную столицу в Аден. Для обеспечения безопасности их гуманитарной деятельности и для сохранения жизни их сотрудников", - отметил он.

Йеменский министр назвал действия хуситов в отношении сотрудников международных организаций опасным развитием событий.

"Лояльное отношение руководств международных организаций в отношении хуситов на протяжении последних лет привело к последним событиям, когда захватывают штаб-квартиры международной организации и обращаются с их сотрудниками, как со шпионами и предателями", - подчеркнул министр.

Хуситы 3 августа взяли под свой контроль страновой офис организации в Сане и конфисковали находившиеся там документы и транспортные средства.