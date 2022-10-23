О нас

Правительство Израиля утвердило кандидатуру нового главы генштаба

Правительство Израиля утвердило кандидатуру нового главы генштаба Новым руководителем генерального штаба израильских вооруженных сил станет генерал-майор армии обороны Израиля Герцль Халеви.
Другие страны
23 октября 2022 г. 19:06
Правительство Израиля утвердило кандидатуру нового главы генштаба

Новым руководителем генерального штаба израильских вооруженных сил станет генерал-майор армии обороны Израиля Герцль Халеви.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает израильское издание "Едиот ахронот".

"Правительство в воскресенье одобрило назначение генерала-майора Герцля Халеви 23-м главой генерального штаба армии обороны Израиля. Халеви должен вступить в должность 17 января 2023 года, когда он заменит уходящего с этого поста генерала-лейтенанта Авива Кохави", - сообщает газета.

Отметим, что Халеви начал военную службу в 1985 году. За это время он командовал различными подразделениями армии обороны Израиля. Кроме того, он возглавлял Отдел оперативного Управления разведки генерального штаба. В настоящее время Халеви является заместителем главы генштаба армии обороны Израиля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail hökuməti Baş Qərargahın yeni rəhbərinin namizədliyini təsdiqləyib

Экслюзивные новости

Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
20 октября 2022 г. 17:29
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
20 октября 2022 г. 17:17
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
19 октября 2022 г. 12:49
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi