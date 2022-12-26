Правительство Израиля приведут к присяге 29 декабря

Новое правительство Израиля, сформированное лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху, будет приведено к присяге перед Кнессетом (парламентом) в четверг, 29 декабря.

Новое правительство Израиля, сформированное лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху, будет приведено к присяге перед Кнессетом (парламентом) в четверг, 29 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила израильская радиостанция Kan.

По ее данным, депутаты Кнессета были уведомлены о том, что процедура приведения к присяге запланирована на 11:00 по местному времени.

В ночь на 22 декабря Нетаньяху официально проинформировал президента Израиля Ицхака Герцога о том, что он сумел договориться о создании правительственной коалиции. Это произошло после нескольких недель трудных переговоров с религиозными и ультраправыми объединениями, которые вместе с партией "Ликуд" контролируют 64 из 120 мест в Кнессете.

Газета L'Orient-Le Jour отмечает, что либеральный лагерь, возглавляемый лидером переходного правительства страны Яиром Лапидом, не смог помешать Нетаньяху "сформировать самое правое в истории Израиля правительство". В него, в частности, войдут две ультраортодоксальные организации - ШАС и "Объединенный иудаизм Торы". Также были заключены коалиционные соглашения с тремя ультраправыми политическими силами: это партии "Религиозный сионизм", "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") и "Ноам". Благодаря их поддержке 13 декабря представитель партии "Ликуд" Ярив Левин был избран спикером Кнессета.