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Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня в Газе

Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня в Газе Правительство Израиля одобрило соглашение с палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников.
Другие страны
18 января 2025 г. 03:13
Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня в Газе

Правительство Израиля одобрило соглашение с палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников.

Как передает Report, об этом сообщил израильский портал Walla.

Ранее соглашение с ХАМАС одобрил военно-политический кабинет Израиля.

Отметим, что договоренность между Израилем и ХАМАС была достигнута вечером 16 января в Дохе.

Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что над заключением сделки работали спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк и посредники от Катара и Египта.

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