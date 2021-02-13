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Правительство Италии во главе с Марио Драги привели к присяге

Правительство Италии во главе с Марио Драги привели к присяге Торжественная церемония с участием президента республики Серджо Маттареллы транслировалась сегодня на официальном сайте президентского Квиринальского дворца
Другие страны
13 февраля 2021 г. 15:10
Правительство Италии во главе с Марио Драги привели к присяге

Новое правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Торжественная церемония с участием президента республики Серджо Маттареллы транслировалась сегодня на официальном сайте президентского Квиринальского дворца.

Всего в новый кабинет вошли 23 министра, из которых 9 без портфеля, как технократы, так и представители почти всех политических партий. Ряд министров из предыдущего кабинета подавшего в отставку Джузеппе Конте сохранили свои посты, включая главу МИД Луиджи Ди Майо, министра внутренних дел Лучану Ламорджезе, министра здравоохранения Роберто Сперанцу, министра по делам культуры Дарио Франческини, министра обороны Лоренцо Гуэрини. Стефано Патуанелли перешел из министерства экономразвития в министерство по вопросам сельского хозяйства.

Бывший глава Европейского центрального банка Драги накануне официально дал согласие возглавить правительство и объявил его состав, утвержденный президентом республики.

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