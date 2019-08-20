Правительство Италии приостановило свою деятельность

Итальянское правительство объявило о прекращении своей работе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Джузеппе Конте в Сенате страны.

"Дорогие друзья из "Движения "5 звезд" (одна из двух правящих партий - ред.), на этом заканчивается работа нашего правительства", - сказал Конте.

Отметим, что в Италии сложилась ситуация правительственного кризиса после того, как 8 августа вице-премьер, глава МВД и лидер одной из двух правящих партий - "Лига" Маттео Сальвини объявил, что парламентского большинства, сложившегося по итогам выборов в марте 2018 года, не существует, и призвал к проведению новых выборов.

Однако в разгар летних отпусков обсуждение ситуации и выступление премьера было отложено.