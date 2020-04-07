​Правительство Италии одобрило программу госзаймов на €400 млрд

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Правительство Италии выделит €400 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Он уточнил, что речь идет о ликвидности под государственные гарантии кредитования компаний. "Эта сумма добавляется к €350 млрд, выделенным ранее на поддержку семей и населения. Всего €700 млрд, это почти половина ВВП", - указал премьер.

При этом он отметил, что Рим не согласится на условия стабилизационного механизма ЕС (MES) и примет только формулу евробондов (государственных займов по одинаковым условиям для всех стран ЕС - прим. ТАСС). Италия - страна с одним из самых высоких внешних долгов, который достигает сейчас 135% ВВП, и это соотношение, как ожидается, значительно вырастет.

Кроме того, Совмин обсудил сценарии завершения учебного года, а также варианты сдачи выпускных экзаменов. Они могут осуществляться только в устной форме в случае, если школы не откроются из-за карантина к 18 мая. Кроме того, всем школам предписывается осуществлять обязательное дистанционное обучение.