    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 13:05
    Правительство Италии назвало необоснованной критику Франции о налоговой политике Рима

    Итальянское правительство назвало необоснованными обвинения премьер-министра Франции Франсуа Байру о том, что Рим занимается "налоговым демпингом", переманивая предпринимателей в Италию.

    Как передает Report, заявление размещено на официальном сайте правительства Италии.

    "Абсолютно необоснованные заявления премьер-министра Франции Франсуа Байру о том, что Италия занимается "налоговым демпингом", наказывая Францию, поражают", - говорится в заявлении.

    В Риме отметили, что привлекательность итальянской экономики объясняется стабильностью и авторитетом страны, а не особыми налоговыми льготами.

    "Италия не применяет необоснованные налоговые стимулы для привлечения европейских компаний. Напротив, при нынешнем правительстве была удвоена фиксированная налоговая ставка, действующую с 2016 года для физических лиц (ставка фиксированного налога для новых резидентов была увеличена с 100 тыс. евро в год до 200 тыс. - ред.)", - заявили в Риме.

    В правительстве указывают, что Италия долгие годы страдает от так называемых "европейских налоговых убежищ".

    "Мы ждем, что Франция, наконец, присоединится к Италии в принятии мер в рамках Европейского союза против тех стран-членов, которые систематически занимались налоговым демпингом", - подчеркивается в заявлении.

    Отметим, что в воскресенье премьер-министр Франции Франсуа Байру обвинил Италию в том, что она, якобы, создает слишком выгодные условия для состоятельных компаний и частных лиц, в результате чего капитал уходит из Франции. 

    Франция считается одной из стран с самой высокой налоговой нагрузкой в Европе. 

    В то же время, несмотря на то, что налоговая система Италии также остаётся сложной и включает региональные сборы, она воспринимается как более предсказуемая. Это, по мнению экспертов, делает ведение бизнеса в Италии в ряде случаев выгоднее, чем во Франции.

