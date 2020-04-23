​Правительство Индии выделило около $2 млрд на борьбу с COVID-19

Правительство Индии утвердило в среду выделение суммы в 150 млрд рупий (около 2 млрд долларов США) для программы поддержки здравоохранения на фоне COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в информации, размещенной на сайте правительства.

Пакет мер реагирования на чрезвычайную ситуацию с COVID-19 в Индии и подготовки системы здравоохранения предусматривает создание специализированных лечебных учреждений и лабораторий для борьбы с заболеванием.

Средства будут распределяться по нескольким направлениям. Около 1 млрд долларов США из этой суммы будут направлены на срочные меры, остальные средства - на среднесрочную перспективу на срок от одного до четырех лет. Предусматривается создание и развитие диагностических и специализированных лечебных учреждений по борьбе с COVID-19, закупки медицинского оборудования и лекарств, страхование врачей и медперсонала, на исследовательские программы. Кроме того, средства на борьбу с новой инфекцией будут выделены также штатам и союзным территориям страны.

Напомним, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии достигло к вечеру среды 20 471, в том числе 652 человека умерли.