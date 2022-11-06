Правительство Индии разрешило экспорт 6 млн тонн сахара до 31 мая

Правительство Индии разрешило экспорт 6 млн тонн сахара до 31 мая в соответствии с квотой, введенной для контроля над экспортом этого продукта.

Правительство Индии разрешило экспорт 6 млн тонн сахара до 31 мая в соответствии с квотой, введенной для контроля над экспортом этого продукта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье пресс-служба правительства страны на официальном сайте.

"Политика в области экспорта сахара свидетельствует о цели правительства, направленной на обеспечение стабильности цен в сахарном секторе в интересах отечественных потребителей. За счет ограничения экспорта сахара внутренние цены останутся под контролем, и на внутреннем рынке не возникнет серьезных инфляционных тенденций", - говорится в сообщении.

В тексте также отмечается, что, разрешив экспорт сахара в определенных пределах, правительство защитило интересы фермеров, выращивающих сахарный тростник, и сахарных заводов, поскольку заводы "смогут воспользоваться преимуществами благоприятного сценария мировых цен" на сахар и добиться "более высоких цен на этот продукт".