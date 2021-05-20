Правительство Индии призвало штаты объявить эпидемию "черной плесени"

Эпидемию уже объявили в штатах Раджастхан и Телангана

Правительство Индии обратилось к властям штатов страны объявить грибковое заболевание мукормикоз или "черная плесень" эпидемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Лав Агарвал.

"В последнее время возникла новая проблема в форме грибковой инфекции, а именно мукормикоз, и о ней сообщается из многих штатов среди пациентов с COVID-19, особенно тех, кто проходит стероидную терапию и плохо контролирует сахар", - отметил Агарвал, призвав штаты "включить в региональные законы об эпидемических заболеваниях эту редкую, но потенциально смертельную инфекцию".

"Эта грибковая инфекция приводит к длительной болезни и смертности среди пациентов с COVID-19", - говорится в документе. В нем указывается, что лечение этого заболевания требует междисциплинарного подхода, включающего глазных хирургов, специалистов по ЛОР, хирургов общего профиля, нейрохирургов и других, а также специальных противогрибковых лекарств.

Ранее в четверг штаты Раджастхан и Телангана уже объявили заболеваемость "черной плесенью" эпидемией. Правительство национального столичного округа Дели объявило в четверг о создании экспертного комитета по применению лекарств для лечения мукормикоза. Согласно данным СМИ, к настоящему времени в Дели зарегистрировано более 130 случаев этой грибковой инфекции. Штат Махараштра сообщил о 1 500 случаях заболевания и 90 случаях смерти от инфекции.

По словам одного из самых известных в Индии экспертов по легочным заболеваниям, основателя "Фонда лечения легочных заболеваний" в Нью-Дели профессора Арвинда Кумара, "черная плесень" диагностирована у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени принимали стероиды. Это заболевание также встречается у пациентов с диабетом, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.