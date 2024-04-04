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Правительство Грузии отказало Зурабишвили в визите в Литву

Правительство Грузии отказало Зурабишвили в визите в Литву Правительство Грузии отказало президенту страны Саломе Зурабишвили в возможности совершить визит в Литву, который должен был состояться на будущей неделе.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 18:08
Правительство Грузии отказало Зурабишвили в визите в Литву

Правительство Грузии отказало президенту страны Саломе Зурабишвили в возможности совершить визит в Литву, который должен был состояться на будущей неделе.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг пресс-служба грузинского кабмина.

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил журналистам, что действия Зурабишвили препятствуют развитию страны.

Осенью прошлого года Зурабишвили совершила несколько несогласованных с правительством визитов в европейские столицы. В этой связи "Грузинская мечта" начала против президента процедуру импичмента в парламенте, однако из-за нехватки голосов депутатов импичмент не был исполнен.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan hökuməti ölkə prezidentinin Litvaya səfərindən imtina edib

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