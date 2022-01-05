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Правительство Германии осудило провокацию на мусульманском кладбище

Правительство Германии осудило провокацию на мусульманском кладбище Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Франк Швабе осудил нападение на мусульманское кладбище в городе Изерлон.
Другие страны
5 января 2022 г. 21:56
Правительство Германии осудило провокацию на мусульманском кладбище

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Франк Швабе осудил нападение на мусульманское кладбище в городе Изерлон.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом он написал в Twitter.

"Ислам относится к Германии. Нам повезло, что мусульмане являются частью нашей страны не только при жизни, но и после смерти. Те, кто не уважает кладбища, являются исламофобами и ксенофобами. Мы должны противостоять этому вместе", - заявил депутат, назначенный ранее ответственным за соблюдение свободы вероисповедания при правительстве ФРГ.

Комментируя назначение на новую должность, Швабе отметил, что принадлежность к какой-либо религии и мировоззрению является для многих людей неотъемлемой частью их идентичности и объединяет представителей разных наций.

"Ограничение свободы совести и убеждений переживает «Ренессанс» пугающего характера. Мы не можем с этим согласиться. Все мирные религиозные деятели и группы должны иметь возможность свободно исповедовать свою веру", - отметил депутат, пообещав лично приложить усилия в этом направлении.

Report напоминает, что в новогоднюю ночь в городе Изерлон (земля Северный Рейн - Вестфалия) неизвестный или неизвестные нанесли ущерб мусульманскому кладбищу, разбив надгробья турок и мусульман.

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