Правительство Германии раскритиковало акции экоактивистов в Берлине

Правительство ФРГ подвергло критике акции сторонников экологического движения Letzte Generation.

Правительство ФРГ подвергло критике акции сторонников экологического движения Letzte Generation.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы, само собой разумеется, не поддерживаем такие протестные формы", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

2 мая с представителями движения встретится глава Минтранса Фолькер Виссинг, который, по информации ведомства, намерен указать на "соразмерность таких акций".

Сегодня активисты экологического движения Letzte Generation с утра проводят в Берлине более 20 акций с целью привлечь внимание к проблеме глобального потепления.