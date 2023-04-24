Правительство Германии раскритиковало акции экоактивистов в Берлине

Правительство ФРГ подвергло критике акции сторонников экологического движения Letzte Generation.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"Мы, само собой разумеется, не поддерживаем такие протестные формы", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
2 мая с представителями движения встретится глава Минтранса Фолькер Виссинг, который, по информации ведомства, намерен указать на "соразмерность таких акций".
Сегодня активисты экологического движения Letzte Generation с утра проводят в Берлине более 20 акций с целью привлечь внимание к проблеме глобального потепления.