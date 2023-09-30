Правительство Франции во главе с Борн избежало 18-й по счету вотум недоверия

Депутаты Национального собрания (нижняя палата французского парламента) большинством голосов отклонили очередной вотум недоверия правительству.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице Нацсобрания в соцсети "X".
"Вотум недоверия… не был вынесен. Требуемое большинство - 289 (депутатов). За проголосовали 193", - сказано в сообщении.
Отметим, что петиция о вотуме недоверия была выдвинута коалицей NUPES (Новый народный экологический и социальный союз). Коалиция выступила с этой инициативой после решения премьер-министра Элизабет Борн принять законопроект о бюджете на следующий год без голосования в парламенте. Депутаты встретили заявление премьера свистом и начали спешно покидать зал заседания.
Отклоненная инициатива стала уже 18-й попыткой оппозиции вынести вотум недоверия правительству Борн почти за полтора года ее работы во главе французского кабмина.