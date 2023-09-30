Правительство Франции во главе с Борн избежало 18-й по счету вотум недоверия

Депутаты Национального собрания (нижняя палата французского парламента) большинством голосов отклонили очередной вотум недоверия правительству.

Депутаты Национального собрания (нижняя палата французского парламента) большинством голосов отклонили очередной вотум недоверия правительству.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице Нацсобрания в соцсети "X".

"Вотум недоверия… не был вынесен. Требуемое большинство - 289 (депутатов). За проголосовали 193", - сказано в сообщении.

Отметим, что петиция о вотуме недоверия была выдвинута коалицей NUPES (Новый народный экологический и социальный союз). Коалиция выступила с этой инициативой после решения премьер-министра Элизабет Борн принять законопроект о бюджете на следующий год без голосования в парламенте. Депутаты встретили заявление премьера свистом и начали спешно покидать зал заседания.

Отклоненная инициатива стала уже 18-й попыткой оппозиции вынести вотум недоверия правительству Борн почти за полтора года ее работы во главе французского кабмина.