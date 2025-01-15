Правительство Франции готовит меры на 53 млрд евро по снижению расходов и повышению налогов

Правительство Франции готовит меры на сумму 53 млрд евро по сокращению расходов и повышению налогов , которые должны помочь ему сократить дефицит бюджета.

Правительство Франции готовит меры на сумму 53 млрд евро по сокращению расходов и повышению налогов , которые должны помочь сократить дефицит бюджета.

Как передает Report, об этом заявила министр по вопросам бюджета страны Амели де Моншален в интервью телеканалу TF1.

Она отметила, что обсуждаемый пакет будет включать шаги, которые позволят достичь экономии бюджета в размере 32 млрд евро, а также привлечь дополнительно еще 21 млрд евро в виде налоговых доходов.

Моншален рассчитывает, что соглашение по бюджету на 2025 год будет достигнуто до конца января.

"В этом бюджете мы собираемся предпринять историческую попытку сократить государственные расходы. Мы не намерены поднимать налоги для среднего и рабочего класса", - сказала она.