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Правительство Финляндии подало заявление об отставке

Правительство Финляндии подало заявление об отставке Премьер-министр Финляндии Санна Марин передала президенту республики Саули Ниинистё заявление об отставке правительства.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 11:42
Правительство Финляндии подало заявление об отставке

Премьер-министр Финляндии Санна Марин передала президенту республики Саули Ниинистё заявление об отставке правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Правительство Марин уходит в отставку после проигрыша возглавляемой премьером партии на парламентских выборах. Оно будет исполнять технические обязанности временного правительства до назначения нового кабмина. Формирование нового правительства начнется на следующей неделе под руководством победившей на выборах оппозиционной консервативной Национальной коалиционной партии.

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