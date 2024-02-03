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Правительство Финляндии не может открыть границу с Россией

Правительство Финляндии не может открыть границу с Россией Финляндия не откроет пропускные пункты на границе с Россией.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 16:37
Правительство Финляндии не может открыть границу с Россией

Финляндия не откроет пропускные пункты на границе с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала Yle заявил глава финского правительства Петтери Орпо.

"Мы понимаем, что за восточной границей находятся люди, цель которых - нелегальный въезд в Финляндию. Ясно, что мы не можем отменить закрытие нашей границы", - сказал он.

Пункты пропуска на финско-российской границе закрыты решением финского кабмина до 11 февраля. Ожидается, что МВД Финляндии сообщит о новом решении по этому вопросу на заседании правительства 8 февраля.

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