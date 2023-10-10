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Правительство Финляндии хочет облегчить изъятие недвижимости россиян

Правительство Финляндии хочет облегчить изъятие недвижимости россиян "Правительство страны до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей гражданам РФ недвижимости".
Другие страны
10 октября 2023 г. 05:49
Правительство Финляндии хочет облегчить изъятие недвижимости россиян

"Правительство страны до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей гражданам РФ недвижимости".

Как передает Report со ссылкой на общественную телерадиовещательную корпорацию YLE, об этом заявил министр юстиции Финляндии Леену Мери.

"Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах", - указал он.

YLE отмечает, что российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах "все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами". По информации правоохранительных органов Финляндии, случаи взыскания с них действительно участились.

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