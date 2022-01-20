Правительство Эстонии выделило €380 млн на усиление безопасности республики

Правительство Эстонии в четверг на заседании приняло решение направить в период с 2022 по 2025 годы на государственную оборону дополнительно 380 млн евро для усиления безопасности республики.

Правительство Эстонии в четверг на заседании приняло решение направить в период с 2022 по 2025 годы на государственную оборону дополнительно 380 млн евро для усиления безопасности республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас.

"Среда безопасности резко ухудшилась, и в Европе наблюдается сильнейший за последние 30 лет кризис в сфере безопасности", - передает ее слова агентство BNS. "Мы должны сосредоточиться на шагах по обеспечению нашей безопасности, и по этой причине мы решили на период с 2022 по 2025 год направить 380 млн евро на усиление нашей обороноспособности", - сказала она.

По словам главы правительства, Эстонии сейчас прямая военная опасность не угрожает. "Оборонный бюджет Эстонии в этом году - крупнейший в истории страны и составляет 2,3% ВВП. В то же время, поскольку напряженность в нашем регионе возросла исключительно высоко, мы единодушно решили в правительстве направить во внеочередном порядке дополнительные 380 млн евро, чтобы государство смогло быстро и эффективно отреагировать на возникновение угрозы как военной, так и гибридной", - отметила Каллас.

По ее мнению, это решение должно четко указать всем остальным, что Эстония серьезно относится к вопросу собственной безопасности и готова действовать не только на словах, но и на деле. 340 млн евро из выделенных средств будут направлены непосредственно на улучшение снабжения Сил обороны Эстонии. Свыше 40 млн евро правительство направит на развитие невоенных структур государственной обороны, в том числе 32 млн евро - министерству внутренних дел.