О нас
Report Georgia
Аудио новости

Правительство Эстонии выделило €380 млн на усиление безопасности республики

Правительство Эстонии выделило €380 млн на усиление безопасности республики Правительство Эстонии в четверг на заседании приняло решение направить в период с 2022 по 2025 годы на государственную оборону дополнительно 380 млн евро для усиления безопасности республики.
Другие страны
20 января 2022 г. 19:57
Правительство Эстонии выделило €380 млн на усиление безопасности республики

Правительство Эстонии в четверг на заседании приняло решение направить в период с 2022 по 2025 годы на государственную оборону дополнительно 380 млн евро для усиления безопасности республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас.

"Среда безопасности резко ухудшилась, и в Европе наблюдается сильнейший за последние 30 лет кризис в сфере безопасности", - передает ее слова агентство BNS. "Мы должны сосредоточиться на шагах по обеспечению нашей безопасности, и по этой причине мы решили на период с 2022 по 2025 год направить 380 млн евро на усиление нашей обороноспособности", - сказала она.

По словам главы правительства, Эстонии сейчас прямая военная опасность не угрожает. "Оборонный бюджет Эстонии в этом году - крупнейший в истории страны и составляет 2,3% ВВП. В то же время, поскольку напряженность в нашем регионе возросла исключительно высоко, мы единодушно решили в правительстве направить во внеочередном порядке дополнительные 380 млн евро, чтобы государство смогло быстро и эффективно отреагировать на возникновение угрозы как военной, так и гибридной", - отметила Каллас.

По ее мнению, это решение должно четко указать всем остальным, что Эстония серьезно относится к вопросу собственной безопасности и готова действовать не только на словах, но и на деле. 340 млн евро из выделенных средств будут направлены непосредственно на улучшение снабжения Сил обороны Эстонии. Свыше 40 млн евро правительство направит на развитие невоенных структур государственной обороны, в том числе 32 млн евро - министерству внутренних дел.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
19 января 2022 г. 21:22
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi