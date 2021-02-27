Правительство Эстонии ужесточило ограничения из-за распространения COVID-19

Правительство Эстонии на интернет-заседании в пятницу ужесточила ограничения для различных сфер жизни, чтобы взять под контроль все ускоряющееся распространение коронавирусной инфекции.

Правительство Эстонии на интернет-заседании в пятницу ужесточила ограничения для различных сфер жизни, чтобы взять под контроль все ускоряющееся распространение коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила премьер-министр через правительственную пресс-службу.

"Правительство, учтя рекомендации ученых и взвесив все обстоятельства, ввело по всей Эстонии дополнительные ограничения, поскольку в последние недели быстро росло как число заразившихся коронавирусом, так и число госпитализированных. Целью правительства является обеспечить больницам возможность принимать новых больных и продолжать плановое лечение", - сообщила премьер-министр.

Новые требования будут действовать до 28 марта.

В учебных зданиях общеобразовательных школ с 1 по 28 марта обычная учебная работа будет сохранена только для учащихся 1-4 классов. Запрет на пребывание в учебных зданиях с понедельника распространяется также на профессиональные учебные заведения, прикладные вузы и университеты.

Ограничения не распространяются на школы, большинство учащихся в которых нуждаются в усиленной или особой поддержке, а также на занятия для людей с особыми потребностями.

С 3 марта начнет действовать правило, в соответствии с которым вместе с наставником в одной группе может быть не больше 10 человек, ранее было 50.

Спортивные соревнования и спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни мероприятия, как правило, не разрешены.

Также с 3 по 28 марта не разрешено находиться и передвигаться в заведениях развлекательной сферы, например, в казино, ночных клубах, кегельбанах и бильярдных, детских игровых комнатах, музеях и выставочных залах. Не разрешено находиться в предназначенных для публичного использования банях, СПА, бассейнах и водных центрах.

"Правительство ввело дополнительные меры, поскольку коронавирус широко распространяется по всей Эстонии и интенсивность заболеваемости очень высока", подчеркивается в сообщении.