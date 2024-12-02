Правительство Дании направит $4,5 млрд на увеличение доли в Copenhagen Airports KBHL

Дания согласилась заплатить около 32 млрд датских крон (4,54 млрд долларов США) за увеличение своей доли в Copenhagen Airports KBHL.

Дания согласилась заплатить около 32 млрд датских крон (4,54 млрд долларов США) за увеличение своей доли в Copenhagen Airports KBHL (управляет двумя аэропортами в Дании).

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

После межпартийного соглашения датское правительство заявило, что планирует выкупить 59,4% акций оператора аэропорта у датского пенсионного фонда ATP.

В результате сделки доля правительства Дании увеличится с 39,2% до 98,6%.

Акции Copenhagen Airports выросли на 53% в ходе дневных торгов.

Министр финансов Николай Ваммен заявил, что аэропорт Копенгагена вносит значительный вклад в международную доступность Дании, и это приобретение позволит правительству играть более активную роль в его будущем.

"Таким образом, мы гарантируем, что в будущем аэропорт будет по-прежнему иметь ответственную и долгосрочную группу владельцев, и мы гарантируем, что аэропорт, как центральная датская инфраструктура и одно из крупнейших рабочих мест в Дании, продолжит вносить позитивный вклад в датскую экономику, датский бизнес и датские рабочие места".

После закрытия сделки правительство будет работать над сокращением доли государства в компании до 50,1% с течением времени путем продажи активов.