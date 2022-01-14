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Правительство Чехии получило вотум доверия в нижней палате парламента

Правительство Чехии получило вотум доверия в нижней палате парламента Коалиционное правительство Чехии во главе с премьером Петром Фиалой после многочасовых дебатов получило вотум доверия в Палате депутатов (нижней палате) республиканского парламента.
Другие страны
14 января 2022 г. 04:11
Правительство Чехии получило вотум доверия в нижней палате парламента

Коалиционное правительство Чехии во главе с премьером Петром Фиалой после многочасовых дебатов получило вотум доверия в Палате депутатов (нижней палате) республиканского парламента.

Как передает Report, об этом сообщило Чешское ТВ.

Правительство Фиалы состоит из представителей пяти либеральных партий и движений.

"За вотум доверия правительству премьера Петра Фиалы проголосовали 106 депутатов парламента, против – 87 депутатов", - говорится в информации.

Коалиционное правительство Фиалы составлено по итогам парламентских выборов, которые состоялись 8-9 октября 2021 года. Состав кабмина утвержден президентом республики Милошем Земаном 17 декабря.

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