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Правительство Чехии одобрило концепцию модернизации ВС до 2035 года

Правительство Чехии одобрило концепцию модернизации ВС до 2035 года Правительство Чехии одобрило разработанную министерством обороны концепцию модернизации армии республики до 2035 года.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 20:43
Правительство Чехии одобрило концепцию модернизации ВС до 2035 года

Правительство Чехии одобрило разработанную министерством обороны концепцию модернизации армии республики до 2035 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Концепцией предусматривается, что к концу предстоящего десятилетия в армии будет находиться только техника западного производства, а с внедрением передовых технологий процессы взаимодействия подразделений будут оптимизированы до максимума. В документе определено, какие виды техники должны поступить в войска.

Предусматривается ускоренная закупка наиболее современных танков, бронетранспортеров и истребителей. Речь идет, в частности, о шведской БМП CV90, израильских системах ПВО Spyder и сверхзвуковых истребителях американского производства F-35. На реализацию этой цели в ближайшие семь лет планируется потратить 60% средств, выделяемых из госбюджета министерству обороны.

Принятие концепции стало вынужденным ответом Чехии, согласно представителям министерства обороны, на действия РФ на Украине. Ее главная цель - модернизация комплектуемой на контрактной основе армии, которая сможет обеспечить совместно с государствами-союзниками по НАТО эффективную оборону республики в возможном конфликте с высокоразвитым противником, оснащенным ядерным оружием.

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