Правительство Буркина-Фасо приостановило работу французской радиостанции в стране

Власти Буркина-Фасо распорядились приостановить деятельность французской радиостанции Radio France internationale (RFI) и распространение ее программ на всей территории страны до дальнейшего распоряжения.

Власти Буркина-Фасо распорядились приостановить деятельность французской радиостанции Radio France internationale (RFI) и распространение ее программ на всей территории страны до дальнейшего распоряжения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике за подписью министра связи, культуры, искусства и туризма, официального представителя правительства африканской страны Римтальбы Жана Эмманюэля Уэдраого.

"Переданный RFI 3 декабря репортаж содержал запугивание населения Буркина-Фасо со стороны лидера террористов", - говорится в документе, который опубликован новостным порталом Burkina24.

"Подобные публикации способствуют террористическим группировкам в их попытках не допустить мобилизации граждан страны на защиту отечества. Правительство Буркина-Фасо возмущено предвзятым отношением журналистов RFI и их склонностью дискредитировать борьбу, которую ведет буркинийский народ за суверенитет и достоинство. Запрет вступает в силу немедленно", - подчеркивается в коммюнике.