Правительство Буркина-Фасо потребовало вывода французских военных из страны

Правительство Буркина-Фасо потребовало от Франции вывода военных с территории страны в течение месяца.

Правительство Буркина-Фасо потребовало от Франции вывода военных с территории страны в течение месяца.

Как передает Report со ссылкой на Буркинийское информационное агентство, правительство в среду денонсировало соглашение от 17 декабря 2018 года, которое регулировало военное присутствие Франции в стране.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Уагадугу прошла демонстрация против присутствия французских войск, ставшая не первой подобной акцией. В минувшем ноябре аналогичная демонстрация переросла в столкновения с полицией, когда группы манифестантов попытались прорваться на территорию посольства Франции и базу ВВС в столичном пригороде Камбуансе, где развернуто подразделение спецназа Франции.