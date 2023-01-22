О нас

Правительство Буркина-Фасо потребовало вывода французских военных из страны

Правительство Буркина-Фасо потребовало вывода французских военных из страны Правительство Буркина-Фасо потребовало от Франции вывода военных с территории страны в течение месяца.
Другие страны
22 января 2023 г. 05:18
Правительство Буркина-Фасо потребовало вывода французских военных из страны

Правительство Буркина-Фасо потребовало от Франции вывода военных с территории страны в течение месяца.

Как передает Report со ссылкой на Буркинийское информационное агентство, правительство в среду денонсировало соглашение от 17 декабря 2018 года, которое регулировало военное присутствие Франции в стране.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Уагадугу прошла демонстрация против присутствия французских войск, ставшая не первой подобной акцией. В минувшем ноябре аналогичная демонстрация переросла в столкновения с полицией, когда группы манифестантов попытались прорваться на территорию посольства Франции и базу ВВС в столичном пригороде Камбуансе, где развернуто подразделение спецназа Франции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Burkina-Faso hökuməti Fransa ordusunun ölkədən çıxarılmasını tələb edib

Экслюзивные новости

Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
20 января 2023 г. 14:56
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
19 января 2023 г. 16:44
Фоторепортаж с Аллеи шехидов - народ чтит память своих героев
ФотоФоторепортаж с Аллеи шехидов - народ чтит память своих героев
19 января 2023 г. 15:41
Глава Siemens: Готовы поддержать Азербайджана на пути к устойчивому будущему
Глава Siemens: Готовы поддержать Азербайджана на пути к устойчивому будущему
19 января 2023 г. 11:41
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
19 января 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi