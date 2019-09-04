Правительство Британии выделит 2,4 млрд долларов на Brexit

Министерство финансов Великобритании выделит дополнительных 2 млрд фунтов стерлингов (2,44 млрд долларов) на комплекс мер для обеспечения выхода Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit).

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил министр финансов страны Саджид Джавид в ходе выступления в Палате общин британского парламента.

Глава минфина напомнил, что в первые дни прибывания на посту он выделил 2,1 млрд фунтов стерлингов (2,6 млрд долларов) на Brexit и подготовку к выходу без соглашения.

"Мы обеспечим дополнительные 2 млрд фунтов на реализацию Brexit на следующий год", - заявил Джавид.