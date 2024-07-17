О нас

Правительство Британии отменит систему пожизненного пэрства

Правительство Британии отменит систему пожизненного пэрства Правительство Великобритании намерено искоренить систему передачи по наследству права заседать в Палате лордов, верхней палате британского парламента.
Другие страны
17 июля 2024 г. 16:49
Правительство Британии отменит систему пожизненного пэрства

Правительство Великобритании намерено искоренить систему передачи по наследству права заседать в Палате лордов, верхней палате британского парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в тронной речи на церемонии открытия сессии парламента нового созыва король Великобритании Карл III.

"Будут внесены меры по модернизации конституции, в том числе реформированию Палаты лордов, чтобы отменить право наследственных пэров заседать и голосовать в Палате лордов", - заявил монарх.

Последний раз реформа правил наследования пэрства проводилась в 1999 году, также при лейбористах у власти. Тогда такое право оставили лишь примерно 90 членам в 825-местной палате. Как считают в правительстве, нынешняя система, когда около 100 пожизненных пэров, исключительно мужчины, представляют в законодательном органе 0,001% населения страны, давно устарела и требует модернизации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
12 июля 2024 г. 14:42
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50
Трамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
ФотоТрамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
14 июля 2024 г. 02:48
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
13 июля 2024 г. 22:59
Спикер парламента Грузии: Нет никакого прямого финансирования из Франции
Спикер парламента Грузии: Нет никакого прямого финансирования из Франции
12 июля 2024 г. 14:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi