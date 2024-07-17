Правительство Британии отменит систему пожизненного пэрства

Правительство Великобритании намерено искоренить систему передачи по наследству права заседать в Палате лордов, верхней палате британского парламента.

Правительство Великобритании намерено искоренить систему передачи по наследству права заседать в Палате лордов, верхней палате британского парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в тронной речи на церемонии открытия сессии парламента нового созыва король Великобритании Карл III.

"Будут внесены меры по модернизации конституции, в том числе реформированию Палаты лордов, чтобы отменить право наследственных пэров заседать и голосовать в Палате лордов", - заявил монарх.

Последний раз реформа правил наследования пэрства проводилась в 1999 году, также при лейбористах у власти. Тогда такое право оставили лишь примерно 90 членам в 825-местной палате. Как считают в правительстве, нынешняя система, когда около 100 пожизненных пэров, исключительно мужчины, представляют в законодательном органе 0,001% населения страны, давно устарела и требует модернизации.