Правительство Британии обратится к армии из-за нехватки еды в магазинах

Правительство Великобритании обратится за помощью к армии в связи с возможным дефицитом продуктов в магазинах страны.

Правительство Великобритании обратится за помощью к армии в связи с возможным дефицитом продуктов в магазинах страны.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail , Соединенное Королевство столкнулось с нехваткой 100 тыс. квалифицированных водителей грузовиков для перевозки продуктов в супермаркеты. Проблемы в сфере логистики вызваны не только пандемией коронавируса, но и Brexit, после которого многие специалисты покинули страну.

Кабмин Великобритании запросит у армии 2 тыс. водителей, которые помогут распределить в магазины продукты питания и другие предметы первой необходимости, в том числе лекарства. Причиной обращения также стал тот факт, что потенциальные дальнобойщики ожидают сдачи на права, так как экзамены задерживают из-за COVID-19.

Отмечается, что солдат разместят в гостиницах, они будут работать в течение длительного времени, чтобы помочь с кризисом.