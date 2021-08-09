Правительство Британии обратится к армии из-за нехватки еды в магазинах

Правительство Великобритании обратится за помощью к армии в связи с возможным дефицитом продуктов в магазинах страны.
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Кабмин Великобритании запросит у армии 2 тыс. водителей, которые помогут распределить в магазины продукты питания и другие предметы первой необходимости, в том числе лекарства. Причиной обращения также стал тот факт, что потенциальные дальнобойщики ожидают сдачи на права, так как экзамены задерживают из-за COVID-19.
Отмечается, что солдат разместят в гостиницах, они будут работать в течение длительного времени, чтобы помочь с кризисом.