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Правительство Боснии и Герцоговины впервые возглавит женщина

Правительство Боснии и Герцоговины впервые возглавит женщина Нижняя палата парламента Боснии и Герцеговины сегодня, 28 декабря, поручила формирование правительства опытному политику Боряне Кришто, которая в случае утверждения ее состава Совета министров станет первой женщиной-премьером в истории страны.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 00:43
Правительство Боснии и Герцоговины впервые возглавит женщина

Нижняя палата парламента Боснии и Герцеговины сегодня, 28 декабря, поручила формирование правительства опытному политику Боряне Кришто, которая в случае утверждения ее состава Совета министров станет первой женщиной-премьером в истории страны.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как пишет издание, Боряна Кришто является одним из лидеров крупнейшей хорватской партии - Хорватского демократического союза (HDZ). Она согласилась на должность премьер-министра после того, как 23 законодателя в 42-местной нижней палате парламента Боснии проголосовали за одобрение этого назначения.

Выступая на заседании, политик заявила о необходимости оставить за пределами все конфликты, приводящие к разделу страны.

"Мы должны продемонстрировать силу, чтобы забыть о разделяющих нас конфликтах и использовать вызовы, которые ожидают нас, как мотивацию для взаимного уважения, сплоченности и бескомпромиссной работы на благо всех наших людей, независимо от их этнической принадлежности", - сказала она.

Законодатели от 10 политических партий, которые вместе получили 24 места во время последних, октябрьских, выборов в стране, согласились с Кришто, несмотря на идеологические разногласия. То есть они пообещали поддержать многоэтническое коалиционное правительство во главе с Кришто, которая имеет большой опыт и занимала различные законодательные и исполнительные должности в течение почти трех десятилетий в политике.

Кришто должна сформировать Кабмин в течение 35 дней. После того, как она назначит свой кабинет, законодатели должны утвердить ее выбор.

AP News напоминает, что в соответствии с Конституцией Боснии в коалицию входят представители трех основных этнических групп страны - боснийцев, хорватов и сербов. Но впервые за более чем 10 лет в состав правящего большинства не вошла главная боснийская националистическая партия - ДПС. В то же время, в правительстве будут присутствовать хорватская и сербская националистические партии - ХДС самой Кришто и СНСД, которую возглавляет сербский политик Милорад Додик. В рамках коалиционного соглашения, однако, ХДС и СНСД обязались сосредоточиться на решении неотложных экономических и политических вопросов, а не на разжигании межэтнической напряженности.

"Мы должны достичь своей заявленной цели - вступления в Европейский союз", - подчеркнула Кришто в обращении к законодателям перед голосованием.

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