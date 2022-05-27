Правительство Болгарии приняло план по вхождению в еврозону с 2024 года

Болгария приняла национальный план введения евро и вхождения страны в еврозону с 2024 года.

Болгария приняла национальный план введения евро и вхождения страны в еврозону с 2024 года.

Как передает Report, об этом в пятницу на брифинге по итогам заседания кабмина сообщил вице-премьер и министр финансов Асен Василев.

"Правительство приняло оперативный план по введению хождения евро в Болгарии, он предусматривает ряд мероприятий, чтобы с 1 января 2024 года быть в полной технической готовности к введению евро. Для обеспечения плана также предстоит принять ряд законодательных изменений", - сообщил вице-премьер.

Ранее болгарские политики неоднократно подчеркивали, что страна технически полностью готова к введению евро, осталось решить лишь некоторые мелкие задачи, поэтому дата 1 января 2024 года под сомнение не ставится. Предполагается, что за три месяца до даты введения евро и девять месяцев после нее цены в магазинах будут указываться в левах и евро. Один месяц после присоединения к еврозоне можно будет платить и в евро, и в левах. Шесть месяцев обмен левов на евро будет осуществляться бесплатно. Обменный курс лева будет неизменным и составит 1,95583 лева за евро.